تسعير خام دبي لشهر يونيو بخصم 0.20 دولار للبرميل عن العماني

قالت دائرة شؤون النفط بحكومة دبي اليوم الخميس إن دبي حددت فرق سعر البيع الرسمي لخام الإمارة بخصم 0.20 دولار للبرميل عن العقود الآجلة للخام العماني لشهر يونيو حزيران.

يطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم يونيو حزيران في نهاية أبريل نيسان لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يونيو حزيران.