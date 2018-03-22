المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها الثالثة لهذا العام 2018م لاستيراد كمية 1.020.000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة 15 مايو - 30 يونيو 2018م، موزعه على عدد 17 باخرة بواقع 10 بواخر لموانئ المملكة على البحر الاحمر و 7 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح معالى محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن هذه المناقصة تعد الثالثة لهذا العام، وتأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، وكانت المؤسسة قد اتمت ترسية الدفعة الاولى والثانية من الشعير المستورد لهذا العام بإجمالي كمية تقدر بنحو 2 مليون طن.