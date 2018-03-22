خطط السلام المستقبلية على طاولة اجتماع ولي العهد والمبعوث الأمريكي

اجتمع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، البارحة الأولى، مع جيريد كوشنر، كبير المستشارين مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط، وجيسون جرين بلات، مساعد الرئيس الممثل الخاص للمفاوضات الدولية، للنقاش حول خطط السلام المستقبلية.

وناقش الاجتماع المصالح المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، التي تشكل أهمية كبرى للبلدين، وضرورة إيجاد حل سلمي ودائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

حضر الاجتماع، الأمير خالد بن سلمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعادل الجبير، وزير الخارجية.