ابتعاث 15 سعوديا للتدرب على ريادة الأعمال في جامعة «درابر» الأمريكية

خلال الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة، أبرم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة أمس، مذكرة تفاهم مع جامعة "درابر" المتخصصة في تعليم ريادة الأعمال وتمتلك برامج تدريبية لتأهيل الملتحقين لتأسيس شركات ناشئة خاصة بهم والنمو بها.
وتهدف المذكرة إلى ابتعاث 15 مرشحا سعوديا للتدرب في مقر الجامعة بوادي السيليكون، إضافة إلى استكشاف فرصة إنشاء مقر للجامعة في السعودية بالتعاون مع الاتحاد. وقع مذكرة التفاهم نيابة عن سعود القحطاني رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، نائب رئيس الاتحاد، ومن جانب جامعة درابر جون باكس نائب رئيس الجامعة.
كما تضمنت بنود المذكرة تنظيم فعاليات مشتركة والإسهام في تطوير مهارات الموهوبين، وإيجاد فرص ابتعاث للطلاب السعوديين.
وأوضح رئيس الاتحاد في تصريح له أن المذكرة تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات المتواصلة بهدف تحقيق "رؤية المملكة 2030" وبناء جيل تقني مطلع في هذا المجال، علاوة على رعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وقدراتهم.
كما أبرم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة أمس، مذكرة تفاهم مع شركة بوز آلن هاميلتون المختصة في مجال الأمن السيبراني.
وتهدف المذكرة إلى تنظيم مسابقات وطنية في مجال الأمن السيبراني محكمة دوليا، وستعقد المسابقة الأولى في 7 نيسان (أبريل) المقبل، وإتاحة مواد تعليمية وتدريبية في مجال الأمن السيبراني وإنشاء مركز ابتكار مشترك للأمن السيبراني بين الجهتين.
ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود بن عبدالله القحطاني، نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، ومن جانب الشركة الأمريكية الرئيس التنفيذي للشركة. كما تضمنت بنود المذكرة إتاحة الوصول إلى محتوى خاص عبر موقع الشركة وتنظيم فعاليات مشتركة والمساهمة في تطوير مهارات الموهوبين. وأوضح رئيس الاتحاد في تصريح له أن المذكرة تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات المتواصلة بهدف تحقيق "رؤية 2030" وبناء جيل تقني مطلع عن طريق توفير مواد تدريبية وتنظيم فعاليات في هذا المجال علاوة على رعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وقدراتهم.
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