بيان سعودي: ولي العهد والرئيس الأمريكي أكدا التزام البلدين بمواجهة الخطر الإيراني

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقى سموه بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ج. ترمب في البيت الأبيض بواشنطن أمس .

ونقل سموه في مستهل اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى فخامته وطلب فخامته من سموه نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين.

وجدد الرئيس دونالد ترمب وولي العهد التأكيد على التزامهما العميق بروابط الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقاما باستعراض وتثمين التقدم الذي تحقق في تعزيز الشراكة الاستراتيجية السعودية-الأمريكية منذ عقد قمم الرياض التاريخية في شهر شعبان 1438هـ (مايو 2017م) وتوقيع إعلان الرؤية الاستراتيجية المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من قبل خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي.

وشكر الرئيس ولي العهد على جهود المملكة العربية السعودية لإحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد فخامته التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الراسخ والتاريخي تجاه أمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

فيما شكر ولي العهد فخامة الرئيس الأمريكي على قيادة الولايات المتحدة الأمريكية لجهود مواجهة تأثير إيران الهدام عبر الشرق الأوسط ولهزيمة داعش.

وناقش الرئيس ترمب وولي العهد الجهود المشتركة لإبرام صفقات تجارية إضافية بين البلدين الصديقين ستسهم في خلق المزيد من الوظائف فيهما وفي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030.

كما ناقشا المستجدات في المنطقة والأمن الإقليمي وضرورة تحميل النظام الإيراني وقوات حرسه الثوري المسؤولية عن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي الشأن اليمني، ناقش فخامة الرئيس الأمريكي وسمو ولي العهد التهديد المتزايد الذي يمثله الحوثيون للمنطقة بمساعدة قوات الحرس الثوري الإيراني، وأكدا على التزام البلدين الصديقين المشترك بمواجهة هذا التهديد. وناقش الجانبان الوضع الانساني والخطوات الاضافية في هذا المجال، واتفقا على أنه في النهاية فإن الحل السياسي للأزمة ضروري لتحقيق احتياجات الشعب اليمني بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وجدد فخامة الرئيس الأمريكي وسمو ولي العهد التأكيد على الشراكة الأمريكية-السعودية في مواجهة التطرف والإرهاب.

ورحب فخامة الرئيس بالزيارة القادمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

وكان البيت الأبيض قد أوضح في بيان اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التقى أمس مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في البيت الأبيض، واستعرض الجانبان التقدم في تعزيز العلاقات الثنائية الأمريكية السعودية منذ اجتماعهما الأخير.

وذكر البيان " أن القادة تناولوا أيضًا الجهود المشتركة لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقات التجارية بين البلدين والتي من شأنها إيجاد أكثر من 120 ألف وظيفة أمريكية والمساهمة الأمريكية في نجاح أجندة الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية" .

وأضاف البيان " أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شكر الرئيس ترمب على القيادة الأمريكية المتميزة في هزيمة داعش ومواجهة الأعمال الإيرانية المدمرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ".

وأشار البيان إلى " أن الرئيس ترمب و سمو ولي العهد بحثا أيضًا التهديد الذي يشكله الحوثيون للمنطقة بمساعدة من الحرس الثوري الإيراني ، كما ناقشا خطوات إضافية لمعالجة الوضع الإنساني واتفقا على أن الحل السياسي للصراع ضروري في نهاية المطاف لتلبية احتياجات الشعب اليمني".

وأبلغ الرئيس ترمب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه يتطلع إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام .