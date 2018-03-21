رحالة سعودي ينطلق من مدينة الملك سعود الطبية إلى موسكو لمساندة المنتخب السعودي

شهدت مدينة الملك سعود الطبية، انطلاق رحلة الرحالة السعودي فهد اليحيى عبر دراجته الهوائية إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور مونديال كأس العالم 2018 ومساندة المنتخب السعودي في المونديال ،

وتأتي الرحلة برعاية طبية مدينة الملك سعود الطبية.

وقدم الرحالة اليحيى شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، ومعالي المستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، مؤكداً على دعمه الغير محدود في توفير التسهيلات والإمكانيات كافة من خلال دعم الهيئة العامة للرياضة .

كما شكر الرحالة الشركاء في رحلته إلى موسكو وهم وزارة الداخلية وإمارة الرياض والجوازات ومدينة الملك سعود الطبية.