الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل مخاوف من حرب تجارية

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بفعل مخاوف من حرب تجارية محتملة أضرت بمعنويات المستثمرين، بينما كان المستثمرون ينتظرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للاسترشاد بها على الوتيرة المتوقعة لزيادات أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 في المئة مع هبوط أسهم القطاع المالي والشركات الصناعية.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.9 في المئة تحت ضغط من هبوط سهم دويتشه بنك 5.5 في المئة بعد تعليقات سلبية من رئيسه التنفيذي حول توقعات الربع الأول من العام.

لكن مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي ارتفع 0.3 في المئة بدعم من مكاسب لأسهم شركات منتجة لأشباه الموصلات.

وقفز سهم هيرميس 2.4 في المئة بعدما سجلت شركة المنتجات الفاخرة الفرنسية هامش ربح قياسيا في 2017 وزادت توزيعات الأرباح.

وفي أنحاء أوروبا، تراجع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.3 في المئة، والمؤشر كاك الفرنسي 0.2 في المئة، بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.01 في المئة.