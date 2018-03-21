الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل مخاوف من حرب تجارية

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بفعل مخاوف من حرب تجارية محتملة أضرت بمعنويات المستثمرين، بينما كان المستثمرون ينتظرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للاسترشاد بها على الوتيرة المتوقعة لزيادات أسعار الفائدة.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 في المئة مع هبوط أسهم القطاع المالي والشركات الصناعية.
وتراجع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.9 في المئة تحت ضغط من هبوط سهم دويتشه بنك 5.5 في المئة بعد تعليقات سلبية من رئيسه التنفيذي حول توقعات الربع الأول من العام.
لكن مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي ارتفع 0.3 في المئة بدعم من مكاسب لأسهم شركات منتجة لأشباه الموصلات.
وقفز سهم هيرميس 2.4 في المئة بعدما سجلت شركة المنتجات الفاخرة الفرنسية هامش ربح قياسيا في 2017 وزادت توزيعات الأرباح.
وفي أنحاء أوروبا، تراجع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.3 في المئة، والمؤشر كاك الفرنسي 0.2 في المئة، بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.01 في المئة.
- النشاط الصناعي يستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات الأمريكية في السعودية
- 95 % من المنشآت بإيرادات تتجاوز 40 مليون ريال تقدم إقراراتها الضريبية
- إمهال شركات أغرقت السوق الخليجية بـ «الملدنات الكيميائية» 10 أيام لتقديم دفاعاتها
- قطر تواجه التدهور الاقتصادي ببيع أسهم وأصول خارجية في 25 صفقة
- «الشورى» يطالب «العدل» بضوابط لدمج المحاكم دون أعباء على المتقاضين
- مشاريع إنشائية ضخمة تعزز الطلب على مواد البناء في السعودية
- السوق الموازية تهبط 1.5 % .. وقيم التداول 1.09 مليون ريال
- الأسهم السعودية تزيد وتيرة ارتفاعها مع اقتراب انضمامها لمؤشر فوتسي
- النفط يقترب من 70 دولارا بعد هبوط مفاجئ للمخزونات الأمريكية
- معروض بطاريات السيارات الكهربائية يفوق الطلب العالمي
أسواق الأسهم- العالمية
- الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بعد تهديد ترامب بإغلاق الحكومة
- تعطل إمدادات بحر الشمال ينقذ النفط من موجة انخفاض واسعة
- الانهيار الخاطف يجتاح البورصات العالمية.. فقدت 4 تريليونات دولار من قيمتها
- الحضانة ليست حقا مطلقا للأم
- تجربة رائدة تعيد البصر لفاقديه في 45 دقيقة
- بعد «حمام الدم » في الأسهم الأمريكية.. فوضى الأسواق العالمية تعود مجددا
- الكويت تشيد مدينة صناعية متكاملة بكلفة 6.6 مليار دولار
- النفط يرتفع بعد تراجع المخزون الأمريكي أكثر من المتوقع
- "أجواء مسمومة" في اجتماعات وزراء مالية "العشرين".. لماذا؟
- "صندوق النقد": تقلبات الأسواق "غير مقلقة" والإصلاح ضرورة
أضف تعليق