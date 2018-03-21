نوفاك يتوقع أن تعود سوق النفط إلى التوازن بدءا من الربع الثالث

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إنه "يتوقع أن تعود سوق النفط إلى التوازن بدءا من الربع الثالث من العام الحالي".

وقال أيضا إن "اجتماع أوبك والمنتجين الرئيسيين خارج المنظمة لمراقبة السوق من المنتظر أن يعقد في النصف الثاني من أبريل".

وأضاف نوفاك أن "روسيا تبقي المستوى المرجعي لمخزونات النفط العالمية عند متوسط خمس سنوات".