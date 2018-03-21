على خلفية فضيحة الديزل.. ميركل تطالب شركات السيارات باستثمارات "لتصحيح أخطائها"

تعتزم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تحميل الشركات المصنعة للسيارات أعباء مالية جديدة على خلفية فضيحة انبعاثات الديزل.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء، في أول بيان حكومي لها خلال ولايتها الرابعة عقب انتخابها مستشارة من جانب البرلمان، إن على الشركات المصنعة للسيارات أن تقر بأخطائها وتضخ استثمارات كافية مستقبلا لمعالجة هذه الأخطاء.

وقالت ميركل في بيانها أمام البرلمان، إن حكومتها ستقوم ضمن أعمالها الأولى بتشكيل لجنة لدراسة مستقبل التنقل، وأشارت إلى أن اتفاقية الائتلاف الحكومي تتضمن هذه الخطوة.

وأوضحت المستشارة الألمانية أن هذه اللجنة ستكلف ببحث سبل التوفيق بين الجهود الرامية لخفض نسبة التلوث في الهواء، وتطوير أنظمة مواصلات ذكية مع توفير حرية لحركة الأفراد.

غير أن ميركل أكدت أن أصحاب سيارات الديزل لن يكونوا الأكثر تضررا من وراء هذه الإجراءات، ولكنها أشارت إلى أن المستقبل هو للمحركات الهجين التي تعمل بالوقود التقليدي إلى جانب الكهرباء.

وقالت ميركل إن حكومتها ترفض فرض حظر على سيارات الديزل في مناطق واسعة من المدن الألمانية، وإن الحكومة تسعى لتوفير حلول للمدن الأكثر تضررا من عوادم الديزل على أن توضع هذه الحلول بشكل يتناسب مع كل مدينة على حدة.

ووعدت ميركل بخفض الانبعاثات الضارة في المدن من خلال العديد من الإجراءات، وليس من خلال الاقتصار على فرض مناطق حظر على سيارات الديزل.

كانت شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات قد اعترفت بالتحايل على اختبارات انبعاثات عوادم سياراتها التي تعمل بوقود الديزل فى الولايات المتحدة في سبتمبر 2015.