النصر يسعى للتعاقد مع المدرب السويسري لوسيان فافري

أبدى مسؤولو نادي النصر السعودي لكرة القدم رغبتهم في التعاقد مع السويسري لوسيان فافري، مدرب نادي نيس الفرنسي، حسبما أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم الأربعاء. أشارت صحيفة (ليكيب) الفرنسية إلى أن إدارة النصر تسعى للاستعانة بخدمات فافري لتدريب الفريق الكروي الأول بدءا من الموسم المقبل.
يرتبط فافري 60 عاما بعيد مع نيس حتى العام المقبل. في المقابل، ذكرت تقارير فرنسية أخرى أن فافري لم يرد حتى الآن بالموافقة أو الرفض على عرض الفريق السعودي، مضيفة أنه تلقى عرضين من ناديين كبيرين في الدوري السعودي أحدهما من النصر. البديل الذي تفكر فيه إدارة النادي السعودي حال رفض فافري هو عودة الأوروجوياني دانيال كارينيو إلى تدريب النصر، حيث كان تولى هذا المنصب ما بين عامي 2012 و2014.
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