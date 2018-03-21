مخزونات النفط الأمريكية تهبط الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات.

وانخفضت مخزونات الخام 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من مارس، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 2.6 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما زادت 905 آلاف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام زاد 410 آلاف برميل يوميا، بينما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية.

وزادت أسعار النفط مكاسبها إلى أكثر من 2 في المئة بعد نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة لتصل عقود برنت إلى 69.08 دولار للبرميل وعقود الخام الأمريكي إلى 64.85 دولار بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

وأشارت بيانات إدارة المعلومات إلى أن مخزونات البنزين هبطت 1.7 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره مليوني برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليوني برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.7 مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 594 ألف برميل يوميا إلى 5.5 مليون برميل يوميا.