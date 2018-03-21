بورصة مصر تخسر 200 مليون جنيه ومؤشرها الرئيسي يغلق على ارتفاع 0.19 %

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداًء متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم ، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، قابلها عمليات شراء انتقائية من قبل الصناديق الأجنبية والأفراد المصريين والعرب .

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 19ر0 في المئة مسجلًا 12ر17147 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 65ر0 في المئة ليصل إلى 83ر880 نقطة .

وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي فقد 26ر0 في المئة من قيمته ، منهيًا التعاملات عند مستوى 31ر2261 نقطة .

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 200 مليون جنيه ليصل إلى 3ر970 مليار جنيه ، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 1ر2 مليار جنيه .

