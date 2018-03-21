لايتهايزر: أمريكا في محادثات بشأن إعفاءات من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم

قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في جلسة استماع بمجلس النواب يوم الأربعاء إن "الولايات المتحدة تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي والأرجنتين وإستراليا لمنح إعفاءات محتملة من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، مضيفاً أن محادثات ستبدأ قريباً مع البرازيل".

وقال لايتهايزر إن "أي محادثات مع كوريا الجنوبية بشأن أي إعفاء محتمل ستجري في إطار محادثات التجارة القائمة مع سول".

ومنحت الولايات المتحدة بالفعل إعفاء لكندا والمكسيك من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق هذا الشهر.