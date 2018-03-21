الأسهم الإماراتية تكسب خمسة مليارات درهم

سجلت أسواق المال الإماراتية نشاطًا قويًا خلال جلسة اليوم ، وذلك بدعم من الإعلان عن اتفاقية الشراكة الاسترايجية بين شركتي الدار وإعمار وهما أكبر شركتين تعملان في القطاع العقاري ،وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في ختام التعاملات نحو 5 مليارات درهم .

وجاء الدعم الأكبر في السوقين من اسهمهم شركتي الدار وإعمار وهو الأمر الذي انعكس إيجابيًا على بقية الأسهم التي أخذت بالصعود التدريجي وحققت في نهاية التعاملات مكاسب جيدة .

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.75 في المئة بالغًا مستوى 3206 نقاط في حين أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4566 نقطة بنمو نسبته 0.91 في المئة مقارنة مع اليوم السابق .

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية قفز سهم الدار إلى مستوى 2.22 درهم بمكاسب تجاوزت نسبتها 4 في المئة كذلك فقد ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 11.30 درهم .

وعلى صعيد السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة 413 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم نفذت من خلال 3587 صفقة .

وفيما يخص حركة المؤشر السعري فقد اغلقت أسهم 27 شركة على ربحية من اجمالي أسهم 64 شركة جرى تداولها اليوم ، وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة ولم يطرأ تغيير على أسعار أسهم 12 شركة .

