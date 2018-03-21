الدولار ينزل عن أعلى سعر في 3 أسابيع مع ترقب المستثمرين لمجلس الاحتياطي

انخفض الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء في الوقت الذي اتجه فيه المتعاملون لجني الأرباح قبيل أول زيادة متوقعة لهذا العام في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ترقبا لمعرفة ما إذا كان المجلس سيلمح إلى ثلاث أم أربع زيادات في أسعار الفائدة خلال 2018. ومع انخفاض الدولار، تمكن اليورو والين من التعافي وتعويض بعض الخسائر التي منيا بها أمس الثلاثاء عندما أقبل المستثمرون بقوة على شراء العملة الأمريكية. وحقق الدولاران الكندي والمكسيكي مكاسب بعد تقارير بأن الإدارة الأمريكية أسقطت طلبا مثيرا للخلاف يتعلق بمكونات السيارات مما أزال عقبة كانت تقف في طريق صفقة لإبرام اتفاق جديد للتجارة الحرة بأمريكا الشمالية (نافتا). وهبط الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة عملات بعدما سجل أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء. ومع هبوط العملة الأمريكية، ارتفع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.2282 دولار بعدما كان قد هبط 0.78 بالمئة يوم الثلاثاء وسجل أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 1.2240 دولار. ومقابل الين، هبط الدولار 0.2 بالمئة إلى 106.31 ين بعدما كان ارتفع 0.41 بالمئة يوم الثلاثاء وإن كانت التعاملات اتسمت بالهدوء بسبب عطلة عامة في طوكيو. وبلغ الدولار الاسترالي أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.7679 دولار أمريكي يوم الثلاثاء لكنه تعافى بعض الشيء اليوم الأربعاء إذ جرى تداوله على ارتفاع نسبته 0.2 بالمئة عند 0.7695 دولار أمريكي. واستراليا منتج كبير للسلع الأولية وهي من الاقتصادات الأكثر عرضة لمخاطر إفراز الحماية الأمريكية لرد فعل مضاد من جانب الصين أكبر مستهلك لعدة سلع أولية. وزاد الدولار الكندي 0.2 بالمئة إلى 1.3041 دولار كندي للدولار الأمريكي بينما زاد البيزو المكسيكي 0.7 بالمئة إلى 18.630 بيزو للدولار الأمريكي.