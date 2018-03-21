المعجب : النيابة العامة تتجه لإنشاء دوائر تحقيق في جميع المحافظات

أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن جولته التي شملت تبوك تهدف للوقوف ميدانيا على أعمال فرع النيابة العامة في المنطقة وبحث احتياجاتها مع المسؤولين فيها. واوضح أن الجولة شملت اللقاء بالأمير فهد بن سلطان أمير تبوك وبحث معه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقال : إن النيابة العامة تتجه لإنشاء دوائر تحقيق في جميع محافظات المملكة ومنها تبوك وذلك لتحقيق العدالة والإنجاز في القضايا التي ترد للنيابة العامة.

وأضاف أن النيابة العامة ماضية في ممارسة كامل صلاحياتها وحماية الحقوق الخاصة والعامة ولن تتوقف عن التحقيق في قضايا الفساد حتى يتم القضاء عليه بإذن الله في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ولي عهده. وأشار الشيخ المعجب إلى أن أبواب النيابة العامة مفتوحة لجميع الجهات ذات العلاقة في مكافحة الفساد حتى وإن كانت ملاحظاتها على النيابة العامة نفسها مرحبا بجميع الملاحظات والمقترحات بما يخدم مصلحة الوطن. يذكر أن جولة النائب العام شملت فرع النيابة العامة بتبوك ودوائر المحافظات بالوجه وضباء وتيماء حيث اطلع على سير العمل ووجه علي بعض الملاحظات التي رصدتها الجولة الميدانية والرفع له بإنجازها.