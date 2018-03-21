"جوجل" تساعد تايوان في تدريب خمسة آلاف من خبراء الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "جوجل" اليوم الاربعاء عن أكبر حملة تجنيد على الاطلاق في تايوان، في إطار جهودها لمساعدة الجزيرة في تدريب آلاف من خبراء الذكاء الاصطناعي .

وأضافت الشركة أنها ستجند أكثر من 300 شخص هذا العام في تايوان وستعمل مع الجامعات والصناعات، والوحدات الحكومية لتدريب أكثر من خمسة آلاف من خبراء الذكاء الاصطناعي .

وذكر الموقع الالكتروني الوظيفي لشركة جوجل أن المناصب المتاحة حاليا في تايوان تتراوح من مهندسين برمجيات و أجهزة حواسب واخصائيين ماليين وممرضات متخصصات في الصحة والسلامة.

ونقلت وكالة الانباء المركزية الحكومية عن رئيس قسم التسويق لمنطقة آسيا والباسيفيك، سيمون كان في شركة "جوجل" قوله في مراسم أقيمت في تايبيه إن تايوان أصبحت أكبر قاعدة للبحث والتنمية لجوجل في آسيا.

ومنذ أعوام، تعمل شركة "جوجل" مع شركة "إتش.تي.سي" وهي أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية التايوانية عن كثب في اختراع العديد من أنواع الهواتف الذكية الجديدة، طبقا لما ذكره كان.

وشدد كان على أنه، بدون مشروعات للتحول الرقمي، ستواجه العديد من الصناعات لا محالة تحديات وتود جوجل أن تساعد تايوان في مجالات ذات صلة.