"أدنوك" تمنح بتروتشاينا حصصا في امتيازي نفط بحريين

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إنها وقعت اتفاقات مدتها 40 عاما مع شركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) لتمنح وحدتها بتروتشاينا حصة تبلغ عشرة بالمئة في امتياز أم الشيف ونصر وعشرة بالمئة في امتياز زاكوم السفلي.

وساهمت بتروتشاينا برسوم مشاركة قدرها 2.1 مليار درهم (575 مليون دولار) لامتياز أم الشيف ونصر و2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) لامتياز زاكوم السفلي حسبما ذكرت أدنوك في بيان اليوم الأربعاء.

