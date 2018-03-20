أعضاء منظمة التجارة: الإجراءات التجارية الأمريكية تهدد مصداقية المنظمة

عبًرت حوالي 50 دولة عن القلق اليوم الثلاثاء بشأن "التهديد الخطير" الذي تتعرض له منظمة التجارة العالمية من الإجراءات التجارية الأحادية الجانب، في إشارة واضحة إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والتي أثارت ضجة عالمية.

وفي تعليقات في ختام اجتماع غير رسمي استمر يومين لأعضاء منظمة التجارة في نيودلهي، لم يذكر وزير التجارة الهندي سوريس برابهو الولايات المتحدة بالأسم.

وقال إن الدول الأعضاء عبًرت عن قلق عميق بشأن "التهديد الخطير" الذي تتعرض له مصداقية منظمة التجارة وخصوصا مبدأ "عدم التمييز"، وذلك في أعقاب سلسلة الإجراءات التجارية الأحادية الجانب التي اتخذت مؤخرا.

وأضاف قائلا ِ"كان هناك إقرار من جميع المشاركين تقريبا بأن من المسؤولية الجماعية لأعضاء منظمة التجارة العالمية التصدي للتحديات التي تواجه النظام وإعادته إلى مسار مطرد وهادف حتى يمكن أن يستمر في خدمة شعوب دولنا".

ودعا ألبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إلى جبهة متحدة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية وقال إن الإجراءات التجارية الأحادية الجانب التي اتخذت مؤخرا من المحتمل أن تؤدي إلى تصعيد التوترات.

وأضاف قائلا "سمعنا اليوم دولا كثيرة جدا تقول إن لدينا ما يدعو إلى القلق في هذا الشأن. هناك تصعيد محتمل. ينبغي أن نعمل في إطار منظمة التجارة العالمية".

ومن ناحية أخرى أبلغ برابهو الصحفيين أن الولايات المتحدة ملتزمة بمنظمة التجارة العالمية حتى في الوقت الذي تثير فيه واشنطن بواعث قلق بخصوص دور المنظمة وتطلب إصلاحات.

ويمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على الألومنيوم، لكنه استثنى كندا والمكسيك وعرض احتمال استثناء حلفاء آخرين، متراجعا عن موقف سابق لا يتضمن استثناءات.

وقال برابهو أيضا إن الهند ستبحث مع الولايات المتحدة بشكل ثنائي القيود المفروضة على واردات الصلب في ظل تنامي المخاوف من تصاعد حرب تجارية.