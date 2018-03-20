ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تستقر في مارس

أظهرت أرقام نشرت اليوم الثلاثاء أنه لم يطرأ تغير على ثقة المستهلكين في منطقة اليورو في مارس آذار.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القراءة الأولية لمؤشرها لمعنويات المستهلكين في منطقة اليورو بلغت 0.1 نقطة، وهي نفس القراءة المسجلة في فبراير شباط.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، استقرت ثقة المستهلكين أيضا عند -0.3 نقطة.

ولم يكن للشكوك التي تحيط بإصلاحات محتملة في منطقة اليورو وحرب تجارية محتملة إضافة إلى الانتخابات الإيطالية تأثير ملموس حتى الآن على تحسن العوامل الاقتصادية في منطقة اليورو، مع بقاء معدل البطالة عن أدنى مستوياته في تسع سنوات.