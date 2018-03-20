رئيس الوزراء الصيني: الاقتصاد سيكون منفتحا أكثر أمام الاستثمار الأجنبي

تعهد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج اليوم الثلاثاء بأن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم "منفتحا أكثر " أمام الاستثمار الأجنبي.

وقال لي خلال مؤتمر صحفي في ختام الجلسة البرلمانية السنوية ان الصين "ستفتح بالكامل قطاع الصناعات التحويلية" وتخفض التعريفات الجمركية وتحمي الملكية الفكرية بشكل افضل.