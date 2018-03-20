تعهد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج اليوم الثلاثاء بأن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم "منفتحا أكثر " أمام الاستثمار الأجنبي.
وقال لي خلال مؤتمر صحفي في ختام الجلسة البرلمانية السنوية ان الصين "ستفتح بالكامل قطاع الصناعات التحويلية" وتخفض التعريفات الجمركية وتحمي الملكية الفكرية بشكل افضل.
رئيس الوزراء الصيني: الاقتصاد سيكون منفتحا أكثر أمام الاستثمار الأجنبي
تعهد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج اليوم الثلاثاء بأن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم "منفتحا أكثر " أمام الاستثمار الأجنبي.
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