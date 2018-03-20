الاستراحات القصيرة في العمل تساعد في إعادة شحن بطاريتك

لدى المدخنون عادة أخذ استراحات تدخين متكررة على مدار يوم العمل وهو أمر صحي من ناحية، ولكن التدخين بالطبع ليس كذلك.
وتقول كريستينا كروب، وهي مدربة مهارات ذهنية بألمانيا، "بعد 90 إلى 100 دقيقة من التركيز يصبح المخ غير كفؤ". وبالتالي تنصح الموظفين بأخذ إلى جانب استراحة الغداء المعتادة استراحات قصيرة كل ساعة أو اثنين.
لا يجب أن تكون الاستراحة طويلة. وتقول: "غالبا ما يكون كافيا قيامك بإدارة وجهك لفترة وجيزة عن شاشة الكمبيوتر، وخذ نفسا عميقا" وضم قبضة يديك. وهذا ينشط فصي المخ، بحسب كروب.
وبعيدا عن ذلك، الاستراحة القصيرة المثالية، شأنها شأن استراحة الغداء الطويلة، هي مسألة فردية.
يحب الأشخاص الاجتماعيون الانضمام إلى زملائهم في كافيتريا الشركة لتناول الغداء وربما يفضلون قضاء استراحاتهم القصيرة بالدردشة في مطبخ المكتب.
وهؤلاء الذين يسعون للسلام والهدوء يمكنهم الانسحاب من غرفة المكاتب المفتوحة إلى غرفة جانبية أو الخروج إلى الهواء الطلق لفترة وجيزة كما يفعل المدخنون.
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