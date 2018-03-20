بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 94ر18 نقطة للسعري ليصل إلى 69ر6705 نقطة و05ر2 نقطة للوزني و81ر5 نقطة ل(كويت15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 8ر8 مليون دينار كويتي (نحو 29 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 10ر43 مليون سهم تمت عبر 2440 صفقة.