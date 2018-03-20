أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 92ر4781 نقطة منخفضًا بـ 62ر50 نقطة وبنسبة 05ر1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 54ر4832 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و676 ألفًا و51 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 2ر25 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 4 ملايين و915 ألفًا و996 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 355ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 71ر17 مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا
أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 92ر4781 نقطة منخفضًا بـ 62ر50 نقطة وبنسبة 05ر1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 54ر4832 نقطة.
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