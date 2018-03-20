مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 92ر4781 نقطة منخفضًا بـ 62ر50 نقطة وبنسبة 05ر1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 54ر4832 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و676 ألفًا و51 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 2ر25 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 4 ملايين و915 ألفًا و996 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 355ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 71ر17 مليار ريال عماني.