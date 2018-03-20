البورصة المصرية تخسر 4 مليارات جنيه .. وتراجع جماعي لمؤشراتها عند الإغلاق

أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم ، على تراجع جماعي محدود لمؤشراتها الرئيسية والثانوية، نتيجة ضغوط بيعية من المستثمرين المحليين لمحاولة جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها السوق في الأسابيع الأخيرة .

وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة التداول اليوم، أن مؤشر البورصة الرئيسي /ايجي اكس 30/ انهي التعاملات متراجعًا بنسبة 34ر0 في المئة ليغلق عند مستوى 90ر17113 نقطة .

كما تراجع مؤشر إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 22ر0 في المئة ليغلق عند مستوى 62ر886 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر /ايجي اكس 100/ الأوسع نطاقًا، الذي خسر نحو 07ر0 في المئة من قيمته، ليغلق عند مستوى 88ر2264 نقطة .

وأوضحت الاحصائيات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 1ر4 مليار جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 5ر970 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 08ر2 مليار جنيه .

وأفادت تلك البيانات بأن تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية اتجهت نحو البيع، بصافي قيمة بلغت 1ر3 مليون جنيه، و3ر95 مليون جنيه، على التوالي، بينما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 27ر42 مليون جنيه و05ر56 مليون جنيه على الترتيب .