مراجعة كتاب «أهم شيء» للمستثمر «5»

نستكمل مراجعة الكتاب بالحديث عن آخر ثلاثة أبواب والخلاصة وبعض الملاحظات الشخصية. الباب الـ18: "أثناء نقاط التحول المهمة، يتوقف المستقبل لينفصل عن الماضي وتبدأ التنبؤات بالفشل وتتحقق خسائر كبيرة أو تفقد الفرصة" أهم شيء أن تتفادى الأخطاء الجارفة، غالبا ما نسمع في كل دورة مالية مقولة "إن هذه المرة مختلفة" هذه من المطبات التي تسبب أكبر أذى لمن يتبع القطيع، هذه المطبات يمكن تفاديها لأصحاب تفكير المستوى الثاني. في المدى القصير العوامل النفسية والفنية يمكن أن تسود على الأساسيات، اندفاع الناس يسبب فقاعات وانخفاض حاد، هذه الأوقات التي يحتاج المستثمر فيها إلى أن يكون "مخالفا" ويفكر دفاعيا. القروض تضاعف النتائج ولكنها لا تضيف "قيمة"، قد يكون الاقتراض مقبولا حين تستطيع شراء أصول بأسعار منخفضة واحتمال عوائد عال، بينما استخدام القروض لشراء أصول بأسعار عالية وتوقعات متواضعة العوائد تنتهي بمضاعفة الخسائر. الباب الـ19: "ما يبحث عنه المستثمر هو عدم التماثل -أرباح أعلى أثناء الصعود وخسائر أقل أثناء النزول، فهذا الاختبار الحقيقي لكل طريقة استثمار". أهم شيء أن نضيف قيمة. يذكر ماركس أن تكسب من ارتفاع السوق أكثر مما تخسر من نزول السوق. بيتا العالية "تقيس مستوى حراك المحفظة قياسا على حراك السوق"؛ المستثمر الجريء "بيتا عالية" دون مهارة يمكن أن يكسب كثيرا أثناء ارتفاع السوق ويخسر كثيرا حين تنخفض السوق. المستثمر الدفاعي "بيتا منخفضة" دون مهارة سوف لن يخسر كثيرا حين تنخفض السوق ولكن لن يكسب كثيرا حين ترتفع السوق. هذا النوع من المستثمرين لا يضيف قيمة. "ألفا" مقياس لمهارة المستثمر - معيار لأداء المحفظة دون علاقة لحراك السوق. حين تكون ألفا إيجابية فهذا يعني أن المستثمر يؤدي أفضل من السوق على الرغم من الدورات، بينما ألفا السلبية تدل على أن المستثمر يؤدي أقل من السوق أثناء الدورة الكاملة. الباب الـ20: "كي تنجز أداء متميزا لا بد أن يكون لديك فهم متميز ولذلك لابد من تعلم أكثر من الآخرين وتصل إلى توظيفها بطريقة مختلفة أو تحللها بطريقة مختلفة". أهم شيء أن تجمع أكبر قدر من هذه الميزات والقدرات مع بعضها بعضا. لابد أن تكون لديك الثقة بتقديرك للقيمة، لابد من الشجاعة والانضباط حين يبدأ السعر في الاختلاف عن تقديرك للقيمة. يجب أن تكون من القوة كي تتغلب على التأثيرات النفسية التي تحثك على مشاركة الإجماع. المخاطرة الحقيقية هي احتمال الخسارة الدائمة، التحكم في المخاطرة هو قلب الاستثمار الدفاعي، عليك بالاهتمام بعدم ارتكاب الأخطاء. مفتاح الاستثمار الناجح يكمن في إيجاد العلاقة المناسبة بين السعر والقيمة. لا يمكن معرفة المستقبل ولذلك لابد من الإصرار على هامش للخطأ، فكلما زاد هامش الخطأ زادت فرص النجاح. خلاصة أقول إن الكتاب يثير الفكر ويجعل المستثمر أمام نفسه، وقد يكون من أفضل الكتب في مجال إدارة الاستثمارات. الأفكار بسيطة ولكنها صعبة التنفيذ عمليا. فلو أن الاستثمار سهل لما فشل كثيرون. أعطانا هوارد ماركس الأساسيات لفهم القيمة والقوة للتغلب على النزعات النفسية السلبية التي تعوق كثيرا من المستثمرين. عمليا نحتاج إلى المعرفة والجهد وتقدير ما لا نعرف والانضباط. ما ذكر في الكتاب مرجعه الاستثمار في أسواق ناضجة ولذلك علينا بذل الجهد للتمييز بين الأسواق من ناحية وقبول التشابه من ناحية أخرى. بعد 2006 بدأت السوق السعودية في رحلة النضج الطويلة والمتعرجة، وهذه قد تحتاج إلى عشر سنوات أخرى أو أكثر بناء على يقظة المنظم وتطور الاقتصاد الحقيقي في المملكة.