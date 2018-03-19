ماي: الاستنتاج الوحيد هو أن روسيا وراء تسميم الجاسوس

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين إن روسيا هي المسؤولة عن تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال رافضة نفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بوتين أمس الأحد إن من الهراء الاعتقاد بأن موسكو وراء تسميم الجاسوس السابق وابنته اللذين يرقدان في حالة حرجة في مستشفى بريطاني.
وقالت ماي لشبكة سكاي نيوز الإخبارية ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يكذب "أنا واضحة في أن ما رأيناه يظهر أنه ليس هناك استنتاج آخر سوى أن الدولة الروسية هي المسؤولة عما حدث في شوارع سالزبري".
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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