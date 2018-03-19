القناص رونالدو يهدد ميسي في صراع الهدافين

بعد انطلاقة بطيئة وغير مألوفة هذا الموسم أثارت شكوكا حول قدرته على العطاء انتفض كريستيانو رونالدو وسجل سيلا من الأهداف ليصبح قاب قوسين أو أدنى من تصدر ترتيب الهدافين بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وفي انطلاقة أسبوع شهدت تألقا مبهرا للمهاجمين في أوروبا سار رونالدو على خطى محمد صلاح لاعب ليفربول وماورو إيكاردي لاعب إنترناسيونالي وأحرز رباعية في الفوز الكبير 6-3 على جيرونا أمس الأحد.

وبفضل هذه الرباعية تفوق رونالدو على لويس سواريز لاعب برشلونة في قائمة هدافي الدوري وأصبح على بعد ثلاثة أهداف من ليونيل ميسي منافسه اللدود في الصراع على الأرقام القياسية والجوائز الفردية في العقد الأخير.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال "رونالدو على بعد ثلاثة أهداف من ميسي وأتمنى أن يصبح هداف الدوري لأن هذا أمر مهم جدا له".

ويقود رونالدو مسيرة فريقه في أوروبا بشكل رائع وسجل 21 هدفا في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات.

وسجل رونالدو قائد البرتغال 18 هدفا هذا العام ليكون بهذا قد أحرز أهدافا في الدوري في 2018 أكثر مما سجله أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي ويفصله هدف واحد عن يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الايطالي.

كما ارتقى رونالدو (33 عاما) إلى المركز التاسع في ترتيب الهدافين في أوروبا بفارق ستة أهداف خلف المتصدر صلاح.

وهذه الحالة الرائعة لرونالدو تتعارض تماما مع بدايته المتواضعة في أول خمسة أشهر هذا الموسم.

وعوقب رونالدو بالإيقاف بسبب دفعه للحكم في مباراة بكأس السوبر الإسبانية في أغسطس آب الماضي ليغيب عن أول أربع مباريات بالدوري وعانى ليستعيد مستواه وأنهى عام 2017 مسجلا أربعة أهداف فقط في الدوري.

وقال ناتشو مدافع ريال "إنه في حالة مذهلة".

وأضاف "صحيح أنه لم يكن فعالا في بداية الموسم فضلا عن أنه غاب عن بعض المباريات لكن هذا كان غريبا. والآن يساعدنا كثيرا ويمكن للجميع أن يرى مدى تأثيره على الفريق".

وأعاد رونالدو للأذهان انتفاضته في نهاية الموسم الماضي عندما قاد ريال مدريد للتتويج بثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وتقلصت فرص ريال في الفوز بالدوري الإسباني لكنه يتمسك بالأمل في حصد اللقب الثالث على التوالي في دوري الأبطال حيث يلتقي مع يوفنتوس في دور الثمانية بعدما تفوق 5-2 على باريس سان جيرمان في النتيجة الإجمالية في دور 16 وهز خلالها رونالدو الشباك ثلاث مرات.

وقال زيدان "يعرف رونالدو قدراته جيدا ويدرك متى يحصل على راحة قصيرة وكيف يصل إلى الرمق الأخير من الموسم في قمة مستواه.

"عندما يلعب رونالدو بشكل جيد يكون الفريق بأكمله في حالة جيدة".