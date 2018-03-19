ولي العهد يغادر إلى أمريكا

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : "بيان من الديوان الملكي" بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2 / 7 / 1439هـ الموافق 19 / 3 / 2018م ، في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية ، يلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.