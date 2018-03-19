البورصة المصرية تخسر 6.3 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 0.57%

دفعت عمليات البيع لجني الأرباح من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والعربية، مؤشرات البورصة المصرية للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم، بعد موجة ارتفاعات قياسية سجلتها الأسهم ومؤشرات السوق خلال الجلسات الماضية، وسط توقعات بعمليات جني أرباح قصيرة تمهيداً لاستكمال الصعود القوي في ظل الأنباء الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد الكلي واعلان الحكومة عن ملامح برنامج طروحات الشركات بالبورصة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 6ر974 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 05ر2 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 57ر0 %، ليغلق عند مستوى 17172.13 نقطة، بعدما كان قد سجل رقماً تاريخياً جديداً أمس، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 67ر0 % ليصل إلى 61ر888 نقطة.

وامتدت موجات جني الأرباح إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً الذي انخفض بنسبة 29ر0 % لينهي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 57ر2266 نقطة.