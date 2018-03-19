بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 87ر32 نقطة للسعري ليصل إلى 63ر6724 نقطة و23ر1 نقطة للوزني و95ر2 (كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 12ر10 مليون دينار كويتي (نحو 39ر33 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر53 مليون سهم تمت عبر 2442 صفقة.