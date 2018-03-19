آبل تطلق صفحة إنترنت لمساعدة الاباء في مراقبة استخدام الأطفال للآيفون

أطلقت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" صفحة جديدة على موقعها الإلكتروني باسم "فاميليز" (العائلات) لمساعدة الآباء في مراقبة استخدم أطفالهم للهواتف الذكية "آيفون" التي تنتجها الشركة الأمريكية.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تزايدت فيه الانتقادات لشركة "آبل" بسبب إدمان الأطفال لاستخدام الهواتف الذكية التي تنتجها.

وقالت "آبل" على صفحتها الجديدة "أنت تريد أن تفعل أفضل شيء من أجل عائلتك. ونحن أيضا كذلك.. نصمم باستمرار خصائص جديدة من أجل المساعدة على التأكد من أن الأطفال يستخدمون أجهزتهم بالطريقة التي تريدها".

ورغم أن الخصائص التي قدمتها "آبل" على صفحتها الجديدة ليست جديدة تماما، لكن تجميعها في مكان واحد سهل على الآباء استخدامها.

كان تقرير صادر عن مؤسسة " إنفلوانس سنترال " الاجتماعية عام 2016 قد أشار إلى أن متوسط عمر الطفل الذي يحمل هاتف محمول بلغ 3ر10 سنة وأن "آيفون" يظل الأكثر جاذبية لدى الأطفال. وفي كانون ثان/يناير الماضي نشر اثنان من كبار مساهمي "آبل" خطابا مفتوحا يطالب الشركة بتبني منهجا مسؤولا اجتماعيا تجاه استخدام الأطفال لأجهزتهم. واشار الخطاب إلى المخاوف من تأثير استخدام الأطفال الزائد للهواتف الذكية على صحتهم العقلية. وتعهدت "آبل" بتوفير خصائص جديدة تساعد الآباء في مراقبة استخدام أطفالهم للهواتف الذكية التي تنتجها.

تتيح صفحة الإنترنت الجديدة للآباء معلومات عن أدوات مراقبة استخدام الهواتف الذكية وإمكانيات تتبع الأطفال وتبادل المعلومات مع أفراد الأسرة والبرامج الصحية والخصوصية واستخدام أجهزة آبل داخل الفصول الدراسية.