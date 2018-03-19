أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 54ر4832 نقطة منخفضًا بـ 44ر60 نقطة وبنسبة 24ر1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 98ر4892 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و915 ألفًا و996 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 5ر99 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و464 ألفًا و760 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 574ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 78ر17 مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا
أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 54ر4832 نقطة منخفضًا بـ 44ر60 نقطة وبنسبة 24ر1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 98ر4892 نقطة.
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