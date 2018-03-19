مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 54ر4832 نقطة منخفضًا بـ 44ر60 نقطة وبنسبة 24ر1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 98ر4892 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و915 ألفًا و996 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 5ر99 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و464 ألفًا و760 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 574ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 78ر17 مليار ريال عماني.