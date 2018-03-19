الأسهم الأوروبية تنخفض ومايكرو فوكاس يهوى

نزلت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع توخي المستثمرين الحذر قبل رفع متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية بينما تركزت الأنظار على الأرباح وأنشطة الاندماج والاستحواذ. وهوى سهم مايكرو فوكاس للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 40 بالمئة لأقل مستوى في ثلاثة أعوام بعد خفض توقعات الإيرادات السنوية واستقالة الرئيس التنفيذي. وتضررت الإيرادات بتراجع دخل الترخيص ومشاكل بشأن شراء أصول شركة هيوليت باكارد انتربرايز. وصعد سهم هميروسون 27 بالمئة وكان أكبر فائز علي المؤشر ستوكس 600 بعد أن قال صندوق الاستثمار في العقارات التجارية البريطاني إنه رفض عرض استحواذ من كليبيير قيم السهم بعلاوة 40.7 بالمئة فوق سعر إغلاق يوم الجمعة. وساهم عرض كليبيير في ارتفاع أسهم شركات استثمارات العقارات التجارية الأخرى في بريطانيا لكن سهم الشركة فقد 3.2 بالمئة. وقفز سهم باركليز 3.7 بالمئة. ونزل المؤشر يوروستوكس 600 بنسبة 0.6 بالمئة مع توقف المستثمرين لالتقاط الأنفاس ترقبا لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي وهو الأول للرئيس الجديد جيروم باول ومن المنتظر أن يشهد رفع أسعار الفائدة.