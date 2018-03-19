الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي منخفض مقابل اليورو

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض عند حوالي 4.84 مقابل اليورو اليوم الاثنين وسجلت أدنى سعر لها منذ أوائل ديسمبر كانون الأول أمام الدولار بفعل مخاوف المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد الكلي واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجعت الليرة إلى 3.9439 أمام العملة الأمريكية مقتربة من المستوى القياسي المنخفض 3.98 المسجل أواخر نوفمبر تشرين الثاني. ونزل المؤشر الرئيسي للأسهم التركية 0.85 بالمئة.