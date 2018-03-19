الدولار يرتفع مع ترقب الأسواق لاجتماع المركزي الأمريكي والين يصعد

ارتفع الدولار مقابل سلة للعملات الكبرى اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين لاجتماع السياسة النقدية الأول لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول هذا الأسبوع وفي الوقت الذي تظل الأسواق فيه عرضة للخطر بفعل زيادة تهديد الحماية التجارية.

وارتفعت عملة الملاذ الآمن الين في الوقت الذي يتراجع فيه إقبال المستثمرين على المخاطرة مع هبوط مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 0.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 90.297. وكان المؤشر سجل يوم الجمعة أعلى مستوى في أسبوعين بالقرب من 90.38 إذ حصل على دعم بعد بيانات أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي في فبراير.

وتضرر الدولار الكندي من المخاوف بشأن الحماية التجارية الأمريكية في الوقت الذي يخشى فيه مستثمرون من مخاطر انسحاب ترامب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وانخفضت عملة كندا إلى 1.3123 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهو أدنى مستوياته منذ يونيو.

ونزل الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 105.74 ين متراجعا بذلك صوب أدنى مستوى في 16 شهرا البالغ 105.24 ين، والذي لامسه في الثاني من مارس.

وانخفض اليورو 0.5 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 129.72 ين. ومقابل الدولار، انخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2266 دولار.