"علي بابا" تستثمر ملياري دولار بـ "لازادا" للتوسع في جنوب شرق آسيا

قالت مجموعة علي بابا القابضة إنها ستستثمر مبلغا إضافيا قيمته ملياري دولار في شركة التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا لازادا واختارت مسؤولة تنفيذية كبيرة لإدارة الشركة.

وستتولي لوسي بنغ، وهي من مؤسسي علي بابا ومسؤولة تنفيذية مخضرمة، منصب الرئيس التنفيذي للازادا خلفا لمؤسس الشركة ماكس بيتنر الذي سيصبح مستشارا كبيرا في علي بابا.

وقالت متحدثة لرويترز إن حصة علي بابا سترتفع بفضل الاستثمار الجديد ولكنها لم تفصح عن النسبة. وكانت علي بابا تمتلك حصة 83 بالمئة قبل الاستثمار الذي يبلغ إجماليه الآن أربعة مليارات دولار بعد أن ضخت ملياري دولار في العامين الماضيين.

وقالت علي بابا في بيان "يبرز الاستثمار ثقة علي بابا في نجاح أنشطة لازادا في المستقبل وآفاق النمو في سوق جنوب شرق آسيا وتمثل جزءا رئيسيا في استراتيجية نمو علي بابا العالمية".

ويبرز التمويل الجديد في الشركة التي تمنى بخسائر طموح علي بابا العالمي، إذ تسعى للفوز بحصة أكبر من سوق التسوق على الإنترنت السريع النمو مدعومة بسيولة كبيرة وارتفاع سعر السهم.