تباطؤ الصادرات اليابانية بسبب تراجع الطلب من الصين

أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو الصادرات اليابانية خلال فبراير الماضي على خلفية تراجع الطلب الصيني على الصادرات اليابانية بسبب موسم عطلات عيد رأس السنة القمرية في الصين.

زادت قيمة صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر1% سنويا إلى 46ر6 تريليون ين (9ر60 مليار دولار) لتواصل النمو للشهر الخامس عشر على التوالي، بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية.

في الوقت نفسه تراجعت صادرات اليابان إلى الصين وهي أكبر شريك تجاري لليابان بنسبة 7ر9% خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 08ر1 تريليون ين، وهو أول تراجع للصادرات اليابانية إلى الصين منذ 16 شهر. وزادت واردات اليابان من الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2ر39% إلى 5ر1 تريليون ين خلال الشهر الماضي.

وزادت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 3ر4% إلى 28ر1 تريليون ين، في حين زادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5ر11% إلى 9ر780 مليار ين.

في الوقت نفسه بلغ إجمالي الواردات اليابانية خلال فبراير الماضي 46ر6 تريليون ين بزيادة سنوية نسبتها 5ر16% ليصل الفائض التجاري لليابان إلى 4ر3 مليار ين.

كانت الحكومة اليابانية قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن انتعاش صادرات اليابان ساهم في نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 6ر1% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من .2017

وقد استمر نمو الاقتصاد اليابان للربع الثامن على التوالي وهي أطول فترة نمو متصلة للاقتصاد الياباني منذ 28 عاما.