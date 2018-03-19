الإنسان... قوتنا الناعمة

عمل لافت يقوم به مركز التواصل الحكومي في وزارة الثقافة والإعلام الذي يتولى إدارته الكاتب الزميل الدكتور عبد الله المغلوث. خلال ملتقى الاتصال المؤسسي الذي انعقد في الرياض في 14 مارس الحالي، قدم الدكتور عبد الله عرضا لافتا عن المركز، وعن المنجزات التي حققها، والآمال المعلقة عليه. كما أنه أعطى رسالة لكل المهتمين، بأن هذا المركز، والجهود التي يبذلها، والنشاطات التي ينفذها، هي محصلة عطاء فريق ملهم من أبناء وبنات الوطن. مؤكدا أن المستقبل يحمل كثيرا من الاستراتيجيات التي تسعى لبناء الخبرات والمهارات لكل المهتمين. سمعت عن هذا المركز لأول مرة من وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد خلال حديثه في اللقاء السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نهاية العام الماضي 2017. كان حديث الوزير عن المركز يحمل بشائر كثيرة. وقد استفاض في شرح أهدافه، ومن بينها إثراء التواصل مع العالم. لقد جاء هذا المركز ليترجم طموحات كثيرة، فالمنجز الحضاري والتنموي المتحقق في بلادنا كبير، ولكن هذا المنجز لا يتم تسويقه في الداخل والخارج بشكل كاف. وقد جاء حديث الدكتور عبد الله المغلوث مدير مركز التواصل الحكومي ملهما، إذ استعرض كيف تطورت أدوات التواصل، وكيف أصبح استثمار القوة الناعمة يخدم جهود المملكة وسياساتها التي تسعى لتعزيز التواصل الحضاري مع مختلف المجتمعات الإنسانية. جهد مركز التواصل، أفضى إلى حضور لافت عبر منصات إعلامية عالمية، وأدوات هذا التواصل أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، الذين أصبحوا أيقونات إيجابية تعكس ثراء علميا وفنيا وثقافيا واجتماعيا متميزا. هذه الأيقونات الملهمة، تسهم في صياغة الصورة الحقيقية للمملكة والنهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها، والتمكين الذي تحظى به أطياف هذا الوطن من النساء والرجال. هذا منجز مهم من منجزات رؤية المملكة 2030. المنصف يرى ما تحقق فيسعد به، وتغمره البهجة، ويتطلع إلى غد أجمل.