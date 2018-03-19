منافذ تأجير السيارات بلا أجانب .. والرواتب تجذب الشباب السعوديين بعد «التوطين»

أظهرت جولة لـ"الاقتصادية" أمس، على عدد من منافذ تأجير السيارات، التزام أغلبية المستثمرين بتنفيذ القرار، فضلا عن ارتفاع في معدلات الرواتب في المجال.

وقال عاملون في القطاع، إن الرواتب قبل تطبيق القرار، كانت تراوح بين 2500 ريال إلى أربعة آلاف ريال، ولكن بعد الدعم الذي يقدمه صندوق الموارد البشرية "هدف" ارتفعت الرواتب إلى 5-6 آلاف ريال، هذا بخلاف العمولات التي تمنح للسعوديين بمقدار 1 في المائة من مبيعات كل سيارة، وتزيد هذه النسبة إلى 5 في المائة، للسيارات الفارهة.

ورصدت الجولة أن سلم الرواتب الجديد لا يفرق بين الجامعيين وغير الجامعيين أو من لديهم خبرات عملية سابقة من المتخرجين حديثاً.

وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، بمعية عدد من الجهات ذات العلاقة، مثل: هيئة النقل العام و"التجارة" والأمانات والأمن العام، جولاتهم التفتيشية للتأكد من توطين قطاع مكاتب تأجير السيارات، وفرض الغرامات على المخالفين.

وأكد لـ"الاقتصادية" خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن بنك التنمية الاجتماعية سيتيح تقديم الدعم التمويلي للشباب والشابات الراغبين في ممارسة العمل الحر في قطاع تأجير السيارات، فضلا عما يتم تقديمه من خلال برنامج "دعم العمل الحر"، الذي يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر بما يضمن رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفّزة للإنتاج والتطوير.

وأشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات المعنية حريصة على دعم وتمكين السعوديين والسعوديات في الأنشطة والمهن المقصورة عليهم، وذلك من خلال منحهم عددًا من الممكنات والبرامج الداعمة التي ستسهم في رفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. وذكر أبا الخيل أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة "دروب"، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة؛ لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وتقديم الدعم في مجال التفتيش، ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج "التوطين الموجه".

ولفت إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أتاح من خلال برنامج "دروب" للتدريب الإلكتروني، سبع دورات تأهيلية تدريبية إلكترونية مجانية لراغبي العمل في منافذ تأجير السيارات أمام الشباب السعودي؛ للالتحاق بالعمل في منافذ تأجير السيارات، وهي مبادئ العمل في خدمة العملاء، والاحترافية في خدمة عملاء مكاتب تأجير السيارات، والتعامل مع احتياجات العملاء، وأساسيات التواصل المتميز، وإدارة بيانات العملاء، والتعامل مع المواقف الصعبة، وإتقان عملية البيع.

ويستهدف قرار التوطين إيجاد وظائف ملائمة للسعوديين، وتهيئة السوق لدخول السعوديين كمستثمرين وعاملين في القطاع، علاوة على القضاء على الممارسات الخاطئة والمشوهة للسوق مثل: التستر وغسل الأموال وغيرها من الأنشطة المخالفة.

ويسمح النظام بتوظيف أم المواطن، من الأرامل والمطلقات الأجنبيات اللاتي يعلن أبناء مواطنين، وابن أو ابنة المواطنة، إلا أنه يمنع توظيف الأجانب كزوجة المواطن وزوج المواطنة، لأنهم لا يحسبون ضمن التوطين، كما يسمح النظام بتوظيف الخليجيين، ولا يسمح للمستثمرين الأجانب بالعمل في القطاع.