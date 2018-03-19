قطاعات الأعمال والمالية والتقنية تجذب المستثمرين الإيرلنديين إلى السوق السعودية

قال لـ "الاقتصادية" توني كوتر سفير إيرلندا لدى السعودية، إن السفارة الإيرلندية تعتزم تحفيز المستثمرين الإيرلنديين لدخول السوق السعودية، حيث ستقيم البعثة التجارية تجمعا لرواد الأعمال في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إضافة إلى ملتقى آخر للشركات المتخصصة بالمالية والتقنية في كانون الأول (ديسمبر) 2018. وأكد أن بين السعودية وإيرلندا شركات محاصة، إلى جانب 20 شركة إيرلندية مقرها داخل المملكة، و70 شركة مستوردة تتعامل مع السعودية.

وأشار إلى أن المملكة ترسل سنويا نحو 300-500 طالب في بعثات تعليمية للحصول على تعليم متميز، حيث يسعى البلدان لتعزيز التعاون في المجال التعليمي وبحث أفضل السبل للإفادة من الخطط التطويرية والتعليمية التي تطبق في إيرلندا. وكان أحدث تقرير صادر عن غرفة التجارة العربية الإيرلندية قد أظهر أن السعودية تحتل المركز الثالث بين الدول غير الأوروبية ضمن أكبر مستوردي البضائع الغذائية والزراعية من إيرلندا بعد الولايات المتحدة والصين.

وأكد التقرير أن المملكة تستورد 80 في المائة من منتجاتها الغذائية، وتعتبر منطقة دول الخليج فرصة مهمة لزيادة العلاقات التجارية.

وتوقع التقرير زيادة الصادرات الإيرلندية لمنطقة الخليج خاصة السعودية، بعد سريان اتفاقية "بريكست" التي ستدفع الشركات الإيرلندية للبحث عن فرص وأسواق واسعة، لتقليص الاعتماد على السوق البريطانية.

ونشرت الحكومة الإيرلندية استراتيجية تجارية لما بعد "بريكست"، حيث تضمنت التركيز على منطقة دول الخليج التي ستمنح الشركات الإيرلندية فرصة معتبرة في مجالات متعددة تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية والزراعة. يذكر أن ميخائيل سريد وزير الزراعة والغذاء الإيرلندي، زار السعودية لمدة يومين مطلع آذار (مارس) الجاري، ممثلا عن 16 شركة إيرلندية، حيث اجتمع مع رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء للسماح للشركات الإيرلندية بتصدير اللحوم للمملكة.