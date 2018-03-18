مصر تستهدف طرح حصص حكومية بقيمة 80 مليار جنيه في البورصة

قالت الحكومة المصرية في بيان اليوم الأحد إنها تستهدف إدراج ما قيمته 80 مليار جنيه (4.55 مليار دولار) من الحصص المملوكة لها في البورصة، وذلك ضمن برنامجها لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من 20 شركة.

وقال البيان الصادر من مجلس الوزراء إن من المستهدف تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا "من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي".

وأشار البيان إلى أن النسب المطروحة من الشركات ستتراوح بين 15 و30 بالمئة "إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك"، وإن تلك الشركات منها ما سيقيد للمرة الأولى بالبورصة وأخرى ستزيد فيها الحكومة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها. وأضاف أن الشركات المزمع إدراجها تعمل في قطاعات من بينها خدمات البترول والتكرير والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والقطاع العقاري وخدمات المستهلك والصناعة.