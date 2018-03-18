البورصة المصرية تربح 8.4 مليار جنيه ومؤشرها الرئيس يغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على ارتفاع اليوم إثر عمليات شراء قوية من جانب المستثمرين الأجانب على الأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات المالية.

وأظهرت المؤشرات الإحصائية الختامية لأولى جلسات الأسبوع ، أن مؤشر البورصة الرئيسي " إيجي إكس 30" انهى التعاملات عند 03ر17271 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ تدشينه بعدما ربح اليوم 60ر1%.

وامتدت المكاسب خلال الجلسة إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً ليرتفع بنحو 05ر0% ليغلق عند مستوى 06 ر2273 نقطة، وفي المقابل تراجع مؤشر " إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 58ر 0% ليصل إلى 28ر875 نقطة.

وأوضحت البيانات الختامية للجلسة أن رأس مال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق مكاسب قدرها 4ر8 مليار جنيه ليصل إلى 9ر 980 مليار جنيه وهو أعلى مستوى في تاريخه مقابل 5ر972 مليار جنيه الخميس الماضي، وسط تعاملات بلغت نحو 9ر2 مليار جنيه.

وأفادت تلك البيانات أن تعاملات المستثمرين الأجانب خلال الجلسة اتجهت نحو الشراء بصافي 7ر542 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي 9ر355 مليون جنيه و8ر186 مليون جنيه على التوالي.