مصر تستهدف وصول عجز الموازنة إلى نحو 8.4% في 2018-2019

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الأحد إن بلاده تستهدف وصول العجز الكلي إلى نحو 8.4 بالمئة في موازنة السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.

كانت رئاسة الجمهورية قالت في وقت سابق هذا الشهر إن مصر تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 10.9 بالمئة في السنة المالية السابقة.

وذكر إسماعيل في مؤتمر صحفي اليوم أن معدل النمو المستهدف يبلغ 5.2 بالمئة في موازنة 2018-2019.

ورفعت مصر النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017-2018 إلى ما بين 5.3 و5.5 بالمئة من 4.8 بالمئة، وفقا لما ذكرته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في يناير كانون الثاني.