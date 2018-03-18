"جروك ستايلز" تقنية جديدة لمساعدة المتسوقين باستخدام تكنولوجيا "الواقع المعزز"

نجح المطوران شيان بيل وكافيتا بالا في إقناع سلسلة متاجر الأثاث السويدية العملاقة "آيكيا" باستخدام تقنية "جروك ستايلز" التي طوراها باستخدام تكنولوجيا "الواقع المعزز" (أيه.آر) لمساعدة المتسوقين في العثور على السلعة التي يريدونها بسهولة.

تعتمد تقنية "جروك ستايلز" على فكرة بسيطة وهي استخدام كاميرا الهاتف الذكي لالتقاط صورة السلعة التي يرغب المستخدم في شرائها، ثم تعرض هذه التقنية أمامه قائمة طويلة بالسلع المشابهة وأسعارها أو السلعة نفسها وأسعارها الأقل في المتاجر الأخرى المنافسة.

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فقد وافقت سلسلة متاجر الأثاث الشهيرة "آيكيا" على إضافة التقنية الجديدة إلى تطبيق التسوق الإلكتروني الخاص بها "آي بليس أيه آر" الذي يساعد عملاء السلسلة في التسوق باستخدام الهاتف الذكي.

وأشار الموقع إلى أن "شيان بيل" و"كافيتا بالا" التقيا مع "ميشيل فالدسجارد" المسؤول عن "التحول الرقمي" في سلسلة "آيكيا" وعرضا عليه التقنية الجديدة في ديسمبر الماضي حيث اقتنع بها وقرر إضافتها إلى الإصدار الجديد من تطبيق السلسلة الذي سيصدر خلال 3 أشهر.

وإلى جانب عرض السلع المشابهة وأماكن وجودها وأسعارها وأماكن وجود السلع نفسها وأسعارها المختلفة، يمكن لتقنية "جروك ستايلز" مساعدة المستخدم في اختيار قطعة الأثاث المناسبة ومعرفة كيف سيكون شكلها عند وضعها في منزل وقبل الشراء، حيث يمكن للمستخدم التقاط الصورة لقطعة الأثاث الموجودة في المتجر، وإضافتها إلى صورة الغرفة التي سيضعها فيها بعد شرائها لكي تظهر أمامه صورة الغرفة وبها قطعة الأثاث الجديدة حيث يتخذ القرار المناسب قبل الشراء.