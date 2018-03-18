مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,352.49 بانخفاض قدره 3.02 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,047.74 بانخفاض قدره 0.27 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليوناً و524 ألفاً و117 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 315 ألفاً و475 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 32 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 52% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.