54 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم، 54 سفينة من جنسيات مختلفة في الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت ثلاثة ملايين و100 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس أن 29 سفينة عبرت المجري الملاحي ضمن قافلة الشمال، بإجمالي حمولات بلغت مليوني طن، بينما ضمت قافلة الجنوب، 25 سفينة بإجمالي حمولات بلغت مليونا و100 ألف طن.