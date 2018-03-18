أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 98ر4892 نقطة منخفضًا بـ 95ر3 نقطة وبنسبة 08ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 93ر4896 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونين و464 ألفًا و760 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 4ر40 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 4 ملايين و133 ألفًا و380 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 048ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 88ر17 مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا
أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 98ر4892 نقطة منخفضًا بـ 95ر3 نقطة وبنسبة 08ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 93ر4896 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونين و464 ألفًا و760 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 4ر40 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 4 ملايين و133 ألفًا و380 ريالًا عمانيًا.
أضف تعليق