مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 98ر4892 نقطة منخفضًا بـ 95ر3 نقطة وبنسبة 08ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 93ر4896 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونين و464 ألفًا و760 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 4ر40 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 4 ملايين و133 ألفًا و380 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 048ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 88ر17 مليار ريال عماني.