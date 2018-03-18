50 مليون "ضحية" في "أكبر اختراق بتاريخ فيسبوك"

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية وصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، يوم السبت، أن شركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات جمعت معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك من أجل تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في عام 2016 بحسب سكاي نيوز .وأوردت الصحيفتان، نقلا عن موظفين سابقين بشركة "كمبريدج أناليتيكا" ومساعدين ووثائق، أن هذه الواقعة واحدة من أكبر عمليات خرق البيانات في تاريخ فيسبوك. وأوضح فيسبوك، يوم الجمعة، أنه قرر تعليق حساب شركة "كامبريدج أناليتيكا" بعد أن تأكد من انتهاك سياسات خصوصية البيانات. وقالت الأوبزرفر، إن كامبريدج أناليتيكا استخدمت البيانات التي حصلت عليها بدون تفويض في أوائل عام 2014 لعمل برنامج كمبيوتر للتنبؤ والتأثير على خيارات الناخبين في مراكز الاقتراع. ونقلت الصحيفة عن مبلغ عن المخالفات من "كامبريدج أناليتيكا" يدعى كريستوفر ويلي عمل مع أكاديمي في جامعة كامبريدج للحصول على البيانات، (نقلت) قوله إن البرنامج يستطيع أن يقدم معلومات عن الناخبين لاستهدافهم بإعلانات سياسية شخصية. وأضافت الصحيفة أن الأشخاص الذين تم استهدافهم والحصول على بياناتهم وعددهم أكثر من 50 مليون مستخدم على فيسبوك يمثلون نحو ثلث المستخدمين النشطين للموقع في أميركا الشمالية وتقريبا ربع الناخبين الأميركيين المحتملين في ذلك الوقت.