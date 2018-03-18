معدل احتساء القهوة بين الأمريكيين يصل لأعلى مستوى في ست سنوات

أظهرت دراسة حديثة أجريت في قطاع صناعة المشروبات أن عدد الأمريكيين الذين يحتسون القهوة يوميا وصل لأعلى مستوى له منذ 2012 مع ارتفاع الطلب على الاستهلاك المنزلي والأماكن العامة.

ووفقا لمسح طلبت إجراؤه رابطة القهوة الوطنية ونشرت نتائجه خلال مؤتمرها السنوي في نيو أورليانز بالولايات المتحدة قال 64 بالمئة من الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 18 أو أكثر أنهم احتسوا قدحا من القهوة في اليوم السابق لإجراء المسح في 2018 مقارنة بنسبة 62 بالمئة في 2017 وهو ما يتساوى تقريبا مع معدلات ظهرت في عام 2012.

ويلقي المسح الضوء على طلب قوي في السوق الأمريكية على المشروبات التي تحتوي على الكافيين على الرغم من استمرار التراجع في الطلب على الصودا والعصائر لسنوات. وأظهر المسح أن الطلب على القهوة والمياه المعبأة والشاي زاد بشدة في السنوات الماضية. وسأل المسح نحو ثلاثة آلاف مشارك عن المشروبات الأساسية التي احتسوها البارحة في أوقات مختلفة من اليوم.

وقال روبرتو فاليس رئيس رابطة مزارعي القهوة الكولومبية في كلمة منفصلة في المؤتمر "نرى تراجعا في مجال صناعة الكولا (لكن) القهوة في الصدارة".

وفاق معدل استهلاك القهوة منزليا نظيره خارج المنزل إذ بلغ الأول 79 بالمئة مقارنة بنحو 36 بالمئة من المشاركين الذين قالوا إنهم تناولوا القهوة خارج بيوتهم.

كما احتفظ استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وخدمات التوصيل بمعدل مغر إذ قال تسعة بالمئة ممن شملهم المسح واحتسوا القهوة خلال الأسبوع السابق على إجرائه إنهم طلبوا مشروباتهم عبر تطبيق ذكي لتصل لمكانهم.